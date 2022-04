Heard schießt vor Mega-Prozess scharf gegen Depp

Der Oscargewinner hat die 35-Jährige wegen Rufschädigung auf 50 Millionen Dollar verklagt, weil diese sich selbst in einer Gastkolumne in der „Washington Post“ als Opfer von häuslicher Gewalt hingestellt hatte. Daraufhin habe er, laut Klage, seine hoch dotierte Rolle in „Pirates of the Caribbean“ verloren. Heard konterte mit einer Gegenklage über 100 Millionen Dollar - ebenfalls wegen Rufschädigung: „Er hat meinen guten Namen durch den Schmutz gezogen und mich als Lügnerin dargestellt!“