Shuttle für Wiener Schüler kostet 800.000 Euro

Eigener Shuttleservice mehrmals täglich

Also präsentierte man auch hierfür eine Lösung: ein Shuttlebus für die Zeit der Bauarbeiten. Kostenpunkt: 800.000 Euro. Also fast eine Million Euro, um die Schüler in der Früh vom 7. in den 14. Bezirk zu führen und am Nachmittag wieder zurück. „Wenn Kinder einen außerschulischen Kurs besuchen oder früher oder später den Shuttle benötigen, wird auch hierfür einer zur Verfügung gestellt“, kündigt die MA 56 an. Und: „Natürlich bleibt der Fahrdienst für die betroffenen Eltern kostenlos.“