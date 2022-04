Der Ninjapass an den Schulen hat ausgedient

Was eine Folgeauswirkung auf Wien hat. Denn hier gilt, anders als in den anderen Bundesländern, in der Gastronomie nach wie vor die 2G-Regel. Kinder unter 14 durften aber auch ohne Impfung in ein Lokal, wenn sie einen vollständig geklebten Ninjapass vorweisen konnten. Ob sie nach Ostern auch nur noch geimpft oder genesen am Gastronomieleben teilhaben dürfen, bleibt unausgesprochen. „Die aktuelle Verordnung Wiens gilt noch bis 16. April, was danach ist, muss noch politisch geklärt werden“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.