Wiens Arbeitsmarkt bleibt eine Baustelle

Trotz guter Vorzeichen ist die Stimmung am Arbeitsmarkt in Wien derzeit nicht so gut. Zwar ist die Arbeitslosenquote so niedrig, wie zuletzt im Jahr 2008, aber nicht alle Branchen haben vom Aufschwung profitiert. Im Tourismus und in der Gastronomie fehlen weiterhin die Mitarbeiter. Grund dafür dürften die unregelmäßigen Arbeitszeiten und niedrigen Gehälter sein. Indes bringt ein Job-Speed-Dating in Simmering Firmen und Arbeitssuchende zusammen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.