Tom Raffl schoss Bullen in den siebten Himmel

Was war das für eine Befreiung! Mit der Schlusssirene ließen die Eisbullen Dämme brechen, verwandelten die Eisfläche in Szekesfehervar in ein Jubelmeer.„Unglaublich, das ist eine ganz spezielle Truppe, jeder hat an sich hart gearbeitet. Ich habe mit vielen Leadern Titel geholt, jetzt war es an der Zeit, dass ich selbst in diese Fußstapfen trete“, durfte Doppeltorschütze Tom Raffl auf sich und seine Meistertruppe stolz sein.