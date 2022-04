„Sehe Chancen für die Landwirtschaft in Tirol“

„Krone“: Herr Hechenberger, wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft in Tirol aus? Was wird sich verändern?

Josef Hechenberger: Die Landwirtschaft ist es gewohnt, sich ändernden Bedingungen anzupassen. In den nächsten Jahren werden einige Herausforderungen, allen voran der Klimawandel, auf uns zukommen. Allerdings sehe ich auch große Chancen. Versorgungssicherheit ist derzeit ein zentrales Thema. Der Krieg zeigt uns auf eindrückliche Weise, wie sehr wir von internationalen Warenströmen abhängen. Im Umkehrschluss muss die Landwirtschaft vor Ort gestärkt aus der Krise hervorgehen.