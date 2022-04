ÖSV-Skibergsteiger fiel großer Stein vom Herzen

So ist die Karrierefortsetzung fürs erste gesichert, womit auch eine Teilnahme bei der Olympia-Premiere der Skibergsteiger 2026 in Mailand/Cortina (It) weiterhin ein Thema bleibt. „Wenn ich fit und gesund bin und weiterhin eine so tolle Unterstützung durch meine Sponsoren erfahre, ist das sicherlich ein Ziel für mich“, unterstreicht Zugg.