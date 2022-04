„Mio“ Pivas lebt seinen großen Traum

Vor vier Jahren kam Miodrag Pivas mit seiner Familie aus Serbien nach Salzburg. Knapp zwei Jahre kickt der 16-Jährige nun bei Grödig, seit letztem Herbst kommt er in der Regionalliga Salzburg regelmäßig zu Einsätzen. Das Umfeld am Untersberg gefällt dem zentralen Mittelfeldspieler sehr gut. Ratschläge bekommt er unter anderem von Robert Völkl, der auf der gleichen Position wie „Mio“ spielt. „Er hilft mir oft und gibt mir Tipps, was ich verbessern kann“, ist Pivas froh. Auch von der Betreuung von Ex-Trainer Heimo Pfeifenberger im Herbst profitierte der „Diamant“.