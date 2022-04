Dieter Hallervorden will mit 86 nochmals heiraten

Kennengelernt hat sich Paar im Schlosspark Theater in Berlin. „Ist das zufällig noch frei?“, habe Hallervorden nach der Vorstellung mit Blick auf das Dekolleté von Christiane, die an der Bar saß, gefragt. Diese habe an dem Flirtversuch Gefallen gefunden und einem Date zugestimmt. Und dort, wo sich das Paar zum ersten Mal begegnete, soll im Juni auch die Hochzeit stattfinden.