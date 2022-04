Diagonale: Hauptpreise an Derflinger und Seidl

Produktions-Preise

Die Auszeichnung für das beste Szenenbild (3.000 Euro) erhielten Oleg Prodeus, Andreas Sobotka und Martin Reiter für „Hinterland“. Für das beste Kostümbild wurde Tanja Hausner („Rimini“) ausgezeichnet. Der Preis für außergewöhnliche Produktionsleistungen wurde geteilt und ging ex aequo an FreibeuterFilm für „Hinterland“ und „Große Freiheit“ sowie an WILDart FILM für „WOOD - Der geraubte Wald“.