Mit „russischem Hacker-Trick“ das Konto geplündert

Betrüger rief mehrmals an

„Diese Form der Cyberkriminalität nimmt derzeit ungeahnte Ausmaße an. Um nicht zu Schaden zu kommen, muss so schnell wie möglich darauf reagiert werden“, sorgte der vermeintliche Computerspezialist ganz gezielt für Verunsicherung. Dennoch verriet das Opfer nicht sofort seine geheimen Daten und Codes.