Wie viele Krisen (v)ertragen wir noch?

Störungen, Ängste und Anstieg an Depressionen

Was macht das mit uns? Psychologin Christa Schirl beobachtet die Folgen in ihrer Praxis. Schlafstörungen musste fast jeder in den vergangenen zwei Jahren erleben. „Wir sind schlapp, müde, als wäre alle Energie ausgeronnen“, so die Therapeutin. Alle Arten von Ängsten, vor allem die Existenzangst, sind im Vormarsch. Eine enorme Belastung für die Seele.