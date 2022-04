Deutsche erwartet Rechnung für Rettungseinsatz

Mehrere Tausend Euro

„Es kommt immer wieder vor, dass sich jemand fahrlässig in eine Gefahrensituation begibt!“, erklärt Polizeisprecher Rainer Dionisio. Im Sicherheitspolizeigesetz ist in solchen Situationen vorgesehen, dass der Einsatz derjenigen Person verrechnet wird. Und ein Hubschraubereinsatz ist nicht gerade billig. „Meistens bewegt man sich in einem Bereich von 3500 bis 4000 Euro!“, so Ralph Schüller von der ÖAMTC Flugrettung. Es kommt natürlich immer auf den Einzelfall an - war ein Notarzt an Bord? Wie lange hat der Flug und der Einsatz gedauert?