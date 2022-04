Familie in Alpinnot: „Haben Angst um unser Leben“

Insgesamt fünf Personen aus Deutschland, unter ihnen ein neun Monate altes Baby, sind am Donnerstag in eine alpine Notlage geraten. Nachdem sie vom Seebergsattel in der Gemeinde Bad Eisenkappel über den Krainersteig auf den Gipfel des Kärntner Storschitz aufgestiegen waren, verhinderte hüfthoher Schnee einen sicheren Abstieg. Einsatzleiter der Bergrettung Gernot Koboltschnig berichtet: