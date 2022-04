Nehammer-Besuch: Was Kiew von Österreich erwartet

Der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, erwartet sich als Konsequenz von Bundeskanzler Karl Nehammers Besuch am Samstag in Kiew auch eine „konstruktive Rolle“ Österreichs bei aktuellen Sanktionsfragen in Bezug auf Russland sowie ein aktives Engagement beim Wiederaufbau des Landes. Das sagte er am Freitagnachmittag in einem Telefonat mit der APA.