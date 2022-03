Botschafter: „Schlimmer als im Zweiten Weltkrieg“

Der ukrainische Botschafter in Wien, Wassyl Chymynez, hat Russland vorgeworfen, sein Land mit bewussten Angriffen auf die Zivilbevölkerung in die Knie zwingen zu wollen. Nachdem der schnelle militärische Erfolg ausgeblieben sei, führe der Aggressorstaat nun einen Psychokrieg, sagte Chymynez am Donnerstag. „Es ist viel schlimmer als die Bilder, die wir aus dem Zweiten Weltkrieg kennen“, sagte er mit Blick auf die Zerstörungen in den ukrainischen Städten.