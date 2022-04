Der Kanzler reist ins Kriegsgebiet

Historisch, aber heikel

Apropos Neutralität: So historisch der Besuch eines österreichischen Bundeskanzlers in der Ukraine ist, so heikel ist er auch. „Es ist mit Sicherheit ein Wendepunkt in der österreichischen Geschichte, weil unsere Neutralität noch nie so gefährdet war“, erklärte der Historiker und Experte für österreichisch-russische Beziehungen von der Universität Wien, Hannes Leidinger, im „Krone“-Gespräch.