Missglücktes Überholmanöver forderte zwei Verletze

Eine 76-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr am Freitag gegen 9.40 Uhr mit ihrem Pkw im Gemeindegebiet von Laakirchen auf der L1308 der Kranichsteger Straße in Fahrtrichtung Eisengattern und wollte einen Traktor überholen. Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 39-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Die 76-Jährige und ihr 81-jähriger Gatte, der am Beifahrersitz saß, wurden bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt.