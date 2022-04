Rückgang bei positiven Schul-PCR-Tests hält an

Eine Schule und zusätzlich 70 Klassen auf Distance Learning umgestellt

In Niederösterreich waren es diesmal 1207 (Vorwoche: 1487), in Oberösterreich 953 (1383), in der Steiermark 596 (883), in Tirol 266 (434), in Kärnten 237 (425), in Salzburg 221 (373), im Burgenland 217 (235) und in Vorarlberg 184 (282). Aktuell sind eine Schule und zusätzlich 70 Klassen auf Distance Learning umgestellt, in der Vorwoche waren es noch zwei Schulen und zusätzlich 120 Klassen.