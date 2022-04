Schon nach Ostern könnten die Masken wieder fallen

Eigenverantwortung, „ohne, dass Personen schräg angeschaut werden“

Damit könnte zu Ostern Schluss sein: „Wenn sich die Zahlen weiter so entwickeln, ist das Ende der Maskenpflicht zu rechtfertigen“, sagt Virologin von Laer. Die gleichzeitig dazu ermutigt, in bestimmten Situationen freiwillig auf den Schutz zurückzugreifen, wenn man sich unter viele Menschen begibt: „Eine gewisse Eigenverantwortung - etwa bei Konzerten in Innenräumen - wäre wünschenswert. Ohne dass diese Personen dann schräg angeschaut werden. Asien wäre da ein Vorbild.“