Tirol: So entwickeln sich die Strom- und Gaspreise

Tiwag versorgt über 200.000 Haushalte

Auch nach erfolgter Anpassung bleibt die Tiwag gemeinsam mit der Vorarlberger illwerke vkw AG die preisgünstigste Landesenergiegesellschaft in Österreich. Entstrasser: „Aufgrund unserer attraktiven Tarifstruktur konnten wir in den letzten Monaten sogar einen regen Zulauf bei Neukunden in Tirol feststellen.“ Die Tiwag versorgt derzeit mehr als 200.000 Haushalte im ganzen Land.