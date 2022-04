Neuer Altbau-Richtwert: Was nun zu beachten ist

Erhöhungsbegehren muss schriftlich erfolgen

Was müssen die Mieter einer Altbauwohnung nun beachten? Das Erhöhungsbegehren des Vermieters hat schriftlich zu erfolgen und ist nach dem mietrechtlichen Wirksamwerden der Veränderung, also frühestens am 2. April 2022 abzusenden. Das Schreiben muss mindestens 14 Tage vor dem Zinstermin, also spätestens am 21. April 2022 beim Mieter einlangen.