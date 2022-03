Wienern droht Teuerungspaket um 150 Millionen Euro

+ Wasser, Müllabfuhr, Kanal: Die städtischen Gebühren wurden bereits im Jänner erhöht. Das bringt dem Rathaus laut ÖVP 50 Millionen Euro an Mehreinnahmen allein in diesem Jahr. Doch Anfang 2023 sollen die drei Tarife gleich nochmals in die Höhe schnalzen. Sie steigen automatisch, wenn die Inflation bis Sommer einen bestimmten Zielwert erreicht. Damit ist in der aktuellen Situation ganz klar zu rechnen.