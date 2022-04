Ohne Führerschein und unter Drogen Pkw gelenkt

Der 26-jährige Linzer wurde am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in Zell an der Pram von Polizisten kontrolliert. Dabei stellt sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Doch damit nicht genug: der Pkw war nicht zum Verkehr zugelassen und die verwendeten Kennzeichen waren als gestohlen.

Wegen des dringenden Verdachtes auf eine Suchtmittelbeeinträchtigung wurde der 26-Jährige zu einem freiwilligen Urintest aufgefordert, der positiv verlief. Eine Vorführung zum Arzt verweigerte der Mann.