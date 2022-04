Bilderbuch: Wenn Bienen die Blumen bestäuben

In den Winkeln des Unterbewusstseins

Dass man den Terminus Liebe erstmals prominent ins Licht rückt, wie es der Mitbewerb gerne in seinen Rezensionen schreibt, ist, mit Verlaub, Blödsinn. Für das schönste Gefühl der Welt war bei Bilderbuch schon immer reichlich Raum. Natürlich nicht so expressionistisch wie in der italienischen Variante bei den Wiener Kollegen mit der Lederjacke, aber doch markant und wiederkehrend. Dass man die halbe Farbe der ukrainischen Landesflagge in den Albumtitel gepackt hat ist freilich Zufall, beweist aber nur einmal mehr, welch zeitgeistiges Gespür diese Band selbst in den hintersten Winkeln des Unterbewusstseins besitzt. Das Cover-Artwork ist so farbenfroh, intensiv und leichtfüßig wie das Album selbst. Das Überraschungsmoment zieht sich wie ein roter Faden durch das Schaffen von Bilderbuch und wer nach dem 2018/2019-Doppelschlag „mea culpa“ und „Vernissage My Heart“ die endgültige Abkehr ins Artifizielle erwartet hat, wird wieder einmal überrascht.