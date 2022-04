Tiroler Handel: Christkind bescherte ein Minus

Ein Plus gab es nur bei den Lebensmittelhändlern

Was jedoch vorliegt, ist eine Übersicht über die prozentuellen Veränderungen der einzelnen Bereiche. So gab es lediglich im Lebensmitteleinzelhandel ein reales Plus, das sich auf ein Prozent im Vergleich zu 2020 belief. Das größte Umsatzminus wurde mit 13 Prozent im Bücher- und Schreibwarenhandel verzeichnet. Knapp dahinter reihen sich Spielwaren mit einem Minus von zwölf Prozent. Dahinter folgt der Bereich Elektrogeräte, Computer und Fotografie mit Minus zehn Prozent.