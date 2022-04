Neue Führungen im Museum Moderner Kunst Kärnten

Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Gruppen wie als Einzelpersonen bietet das MMKK längst verschiedene Führungen an; darunter auch kopfüber im Museum mit Yoga, Kunstateliers, Kindergeburtstage, Kunstgespräche und After Work-Führungen. Dies alles soll die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst auf informativer sowie auf kreativer Basis ermöglichen. Berührungsängste werden dabei sofort abgebaut.