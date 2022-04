Indien: Trümmer von chinesischer Rakete abgestürzt

In Indien sind am Samstag die Überreste einer vermutlich chinesischen Rakete abgestürzt. Dorfbewohner entdeckten am Abend im Bundesstaat Maharashtra, im Westen des Landes, einen großen Metallring sowie eine Metallkugel, die vom Himmel gefallen waren. Indische Behördenvertreter und Raumfahrtexperten vermuten, dass es sich um Teile einer chinesischen Rakete handelt, die vor mehr als einem Jahr ins All gestartet war.