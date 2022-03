Israel: Dritter Anschlag binnen einer Woche

Beim dritten Anschlag in Israel binnen einer Woche sind am Dienstag mindestens vier Menschen getötet worden. Dies bestätigte ein Sprecher des Rettungsdienstes Zaka. Ein weiterer Mensch erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Israelische Medien berichteten sogar von fünf Toten. Ein Mann eröffnete den Angaben zufolge in Bnei Brak bei Tel Aviv gezielt das Feuer auf Passanten. Nach Medienberichten war er auf einem Motorrad unterwegs.