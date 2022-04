„Alles finster“ mit Ebm und Dalik ab 25. April

Als Präsentationsort wurde das Planetarium im Wiener Prater gewählt - wo der Sternenhimmel des 25. April zu sehen war. „Schauen Sie ihn sich gut an, denn an dem Tag werden Sie ja hoffentlich alle fernschauen“, meinte ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk. In Kekenberg an der Della wird es mitten in einem Fußballmatch finster - und bleibt es auch. Zumindest drei stromlose Wochen zeigt die von Regisseur Michi Riebl nach Drehbüchern von Selina Gina Kolland gedrehte Serie. „Es gibt aber nicht viele Studien, die sich mit Szenarien beschäftigen, die über 14 Tage hinausgehen“, sagte Kolland im Gespräch mit der APA. Daher habe sie mit einigen Experten gesprochen und - „natürlich“ - Marc Elsbergs „Blackout“-Thriller studiert. „Auch bei uns fehlt es nicht an Spannung, aber wir legen es vor allem als Schwarze Komödie an. Damit sind wir die Ersten“, so Kolland, die nun auf internationale Aufmerksamkeit und - „natürlich“ - auf einen Folgeauftrag des ORF hofft.