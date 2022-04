Einbruchsserie in Firmen in Aigen-Schlägl

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 2. April 2022 in Aigen-Schlägl in drei verschiedene Firmen ein. Die Täter drangen durch Aufbrechen von Fenstern und Türen gewaltsam in die Objekte ein und hatten es offensichtlich nur auf Bargeld abgesehen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.