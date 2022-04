Neue Corona-Teststrategie wird zu Aprilscherz

In den Worten von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte das zuletzt so geklungen: „Wenn man in solchen Fällen tatsächlich weiter kostenlose Tests in Anspruch nehmen darf, bin ich sicher, dass in der Übergangszeit viele Menschen Symptome haben.“ Ab sofort dürfte es mit den plötzlichen Beschwerden und Besuchen losgehen, gilt doch die neue Teststrategie mit monatlich nur noch fünf kostenlosen PCR- und fünf Antigentests - die aber wie ein schlechter Aprilscherz daherkommt.