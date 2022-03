Wien lässt weiter gurgeln und Teststraßen offen

„Wir finden es sehr schade, dass der Bund die Apotheken aus der Testverordnung genommen und die Verträge mit den Apotheken beendet hat. Es gibt viele Menschen, die aus medizinischen Gründen oder aufgrund ihres Alters weiterhin ein physisches Testangebot benötigen. Darum haben wir auch die Apothekerkammer eingeladen, mit dem Bieterkonsortium in Wien in Verhandlungen zu treten. Wir sind zuversichtlich, dass diese laufenden Gespräche einen positiven Abschluss finden werden und hoffen, dass die Apotheken in Zukunft Teil des Wiener Testangebots sein wollen“, betonte er.