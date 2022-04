„Zäsur“: Über eine Milliarde Euro Umsatzeinbußen

Die Corona-Pandemie hat die 1. und 2. Deutsche Bundesliga mehr als eine Milliarde Euro an Umsatz gekostet. Diese Zahl für die Spielzeiten 2019/2020 und 2020/2021 nannte die Deutsche Fußball Liga am Freitag in ihrem Wirtschaftsreport 2022. In der laufenden Spielzeit müssen die 36 Profiklubs mit weiteren Minuszahlen rechnen.