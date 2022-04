Pause für Wirtshausatmosphäre bei Literaturtagen

Die Gasthäuser in Rauris waren seit jeher Treffpunkt für Literaturinteressierte während der Veranstaltungstage. „Leider hat sich das mit Corona schlagartig geändert. Lesungen halten wir heuer ausschließlich im Mesnerhaus ab, nicht mehr direkt in den Wirtshäusern, wie in den Jahren davor. Wir sind sehr vorsichtig bei der Planung vorgegangen “, so Organisatorin Ines Schütz. „Die Gasthöfe als Austragungsorte sind aber nicht abgeschrieben. Hoffentlich können wir nächstes Jahr wieder dorthin zurückkehren“, so Schütz weiter.