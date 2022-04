„Überflieger“ wollte mehr darstellen, als er ist

Nach 3 Wochen 170.000 Euro ausgegeben

In nicht einmal 3 Wochen waren 170.000 Euro weg. Eine junge Frau war sehr glücklich über den Mann an ihrer Seite. Denn man „badete“ in Champagner, ging fein essen und das top gestylt in Louis Vuitton, Chanel & Co. Der Angeklagte selbst leistete sich eine Rolex-Uhr, etwas Elektro-Krimskrams – und spendete 1000 Euro für rumänische Kinder von der Beute.