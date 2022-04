Bergsteigerin Eberwein trotzte allen Widerständen

Zahlreiche Touren in den 80er-Jahren

Viel später stellte es sich zwar heraus, dass es „nur“ der 8028 Meter hohe Vorgipfel, der so genannte „False Summit“ gewesen war, trotzdem ist Henriette Eberwein die erste Österreicherin, die in einer Höhe von über 8000 Meter stand. Henny, wie Freunde die heute 62-Jährige nennen, war eine der allerersten Extrembergsteigerinnen Österreichs. In den 80er-Jahren unternahm sie Touren zu den höchsten Bergen der Welt, wie Mount Everest (8848m), Gasherbrum II (8034m) oder auf den 7495 Meter hohen Pik Kommunismus, der heute Pik Ismoil Somoni genannt wird, oder den Pik Korschenewskaja (7105 m) und viele mehr, wie den 5452 Meter hohen Vulkan Popocatepetl, den Cotopaxi (5897 m) oder den 6961 Meter hohe Aconcagua, den sie ganz alleine bestieg. Jede Unternehmung hat Henriette in ihren Tourenbüchern dokumentiert und mit Zeichnungen und Gedichten illustriert.