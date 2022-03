Ex-Bordellkönig 17 Jahre nach Verurteilung in Haft

Im Februar 2022 klickten bei der Einreise in Österreich die Handschellen. Der Ex-Chef eines Nachtklubs in der Stadt Salzburg soll laut Staatsanwaltschaft rund sechs Millionen Euro an Steuern im Zeitraum von Anfang 1980 bis Mitte 1990 hinterzogen haben. Sein Anwalt erklärte bei dem Prozess, sein Mandant sei grundsätzlich geständig, er bestreite nur die ihm angelastete Summe.