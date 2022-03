Schrien nach Muttertier: Zehn Fuchsbabys gerettet

Zehn Fuchsbabys sind in Niederösterreich gerettet und ins Tierschutzhaus Vösendorf (Bezirk Mödling) gebracht worden. Vier wurden am Mittwoch in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) unter einem Schiffscontainer entdeckt, weil sie in der Nacht nach ihrer Mutter schrien. Sechs junge Füchse waren bereits am Freitag in einem Stadel in Enzersdorf im Thale, einem Teil von Hollabrunn, gefunden worden.