Passantin fand erschossenes trächtiges Rehgeiß

Eine grausige Entdeckung machte eine Spaziergängerin am Mittwoch in Uttendorf. Sie entdeckte ein totes trächtiges Rehgeiß auf einem Forstweg im Jagdgebiet Vierthalberg. Laut dem zuständigen Jäger sind bei dem Tier Schussverletzungen festgestellt worden. Es wurde Anzeige wegen Eingriffs in fremdes Jagdrecht erstattet.