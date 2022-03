Gleich zwei Feuerwehreinsätze in einer Nacht

In den Nachbargemeinden Altach und Mäder mussten in der Nacht auf Mittwoch die Florianijünger ausrücken. Erst fing um 23.25 Uhr eine Plane in einer Holzverwertungsstelle in Altach Feuer, die Flammen griffen rasch auf ein Förderband über. Brandursache: Die Plane war neben heißer Asche gelagert gewesen. Die Flammen wurden durch die Feuerwehren rasch gelöscht.