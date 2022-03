Nazi-Rapper „Mr. Bond“ drohen bis zu 20 Jahre Haft

Im Oktober 2019 versuchte Attentäter Stephan B. in Halle an der Saale (Deutschland) am jüdischen Jom-Kippur-Feiertag in eine Synagoge einzudringen. Das gelang ihm nicht, er tötete zwei Passanten. Und filmte mit einer Helmkamera mit. Währenddessen hatte er Lieder des nun angeklagten Nazi-Rappers „Mr. Bond“ im Ohr. Stephan B. wurde wegen Doppelmord und 68-fachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft und Sicherheitsverwahrung verurteilt.