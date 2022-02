Es wird geräumt: Diese Besetzer sind die Nächsten

Aktivistin Lucia Steinwender (23) von System Change, not Climate Change zeigt sich im Gespräch mit der „Krone“ zuversichtlich. „Glauben die echt, dass wir jetzt aufhören, aufstehen und gehen?“ Seitens Asfinag heißt es dazu: „Wir haben bis dato auf den Dialog mit den Aktivisten gesetzt und konnten dadurch bereits in der Vergangenheit einvernehmliche Lösungen wie etwa Maßnahmen für die Wintersicherung der Baustelle herstellen. Diesen Dialog werden wir auch weiterhin fortführen.“ Aber ewig wird es so nicht weitergehen - es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis auch diese Baustelle geräumt wird.