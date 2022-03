EU organisiert Impfstoff für ukrainische Kinder

Keine Gefahr für Bevölkerung aus der EU

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Rande des Treffens: „In der Tat haben wir große Lücken bei denjenigen, die aus der Ukraine kommen, nicht nur was die Corona-Impfung angeht, sondern auch was andere Impfungen angeht.“ Der SPD-Politiker betonte, dass von den ungeimpften Ukrainern keine Gefahr für die Bevölkerung in der EU ausgehe. Dafür seien die Zahl der Ankommenden sowie die Impf-Lücke nicht groß genug.