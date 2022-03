Lösten Lagerfeuer und Zigaretten Waldbrände aus?

Auch mehrere Zigaretten gefunden

Im Bereich des südlichen Brandplatzes hatten bereits die ersteinschreitenden Beamten Zigarettenstummel gefunden. „Inwieweit diese zum Brandausbruch in diesem Bereich beigetragen haben, kann nicht mehr nachvollzogen werden. Auch am Weg zwischen den beiden Brandherden konnten mehrere weggeworfene Zigarettenstummel aufgefunden werden“, so die Ermittler weiter.