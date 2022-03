FPÖ-Kritik an Regierung wegen Kreditkartennutzung

Die höchsten Zahlungen via Kreditkarten beglich das von Klaudia Tanner (ÖVP) geführte Verteidigungsministerium mit 1,1 Millionen Euro und einem Plus von rund 608.000 Euro. Nicht alle Ministerien setzten 2021 die Kreditkarte mehr ein als im Jahr davor. So gingen die Plastikgeld-Zahlen in den Ressorts für Infrastruktur und Klimaschutz, Gesundheit und Soziales, Digitalisierung und Wirtschaft sowie Finanzen zurück.