Raub in Gröbming: „Opfer“ fingierte die Tat

Am 22. März hatte der Mann den Vorfall bei der Polizei angezeigt: Laut seinen Angaben sei er gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw von der Ennstalstraße B 320 in Richtung Ortsgebiet Gröbming abgebogen. Im Auto hatte der 40-Jährige aus dem Bezirk Liezen mehrere Hundert Euro Bargeld. An einer Tankstelle seien plötzlich zwei Personen vor das Auto gesprungen, hätten ihn aus dem Fahrzeug gezerrt, geschlagen und das mitgeführte Bargeld geraubt. Er wurde dabei leicht verletzt.