Herbert W. Franke: Vom Höhlenforscher zum Visionär

Angefangen hat alles mit einem Geschenk des Vaters: „Er hat mir eine Kamera geschenkt, als ich in der Volksschule war. Meine Bilder haben wir einfach in unserer Küche entwickelt. So habe ich gelernt, mit dem, was ich zu Verfügung hatte, etwas zu schaffen“, so der bald 95-jährige Künstler Herbert W. Franke beim Rundgang durch seine neue Ausstellung im Francisco Carolinum. Wo seine Frau Susanne Päch mit Genoveva Rückert gemeinsam sein Schaffen in die drei Schwerpunkte „Mathematische Kunst“, „Weltmodelle“ und „Stetigkeit“ gegliedert hat.