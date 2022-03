2:1-Derbysieg: „Gallier“ erobern Festung Freistadt

Sonnenschein, warme Frühlingstemperaturen und kühles Bier des Namenssponsors. Es war angerichtet für das Bezirksliga-Derby Freistadt gegen Gallneukirchen. Die Vorfreude auf das Duell war regelrecht zu spüren, mehr als 400 Zuschauer füllten die Tribüne. „Das Derby hat durch die jahrelangen Landesliga-Duelle besondere Brisanz“, so Freistadt-Sportchef Eric Rössl. Der Vierte aus Freistadt hatte viel vor, war ein möglicher Aufstieg noch nicht vom Tisch. So starteten die Hausherren mit der ersten Chance, Hennerbichler (10.) scheiterte per Weitschuss. Danach nahmen aber die Gäste das Zepter in die Hand, ohne zwingend zu werden.