Diese Lebensmittel sind pures Gift für Hunde

Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, Melanzani und Paradeiser enthalten Solanin, das vor allem im Grün enthalten und in größeren Mengen giftig für Hunde ist. Besonders rohe oder keimende Kartoffeln sind für den besten Freund des Menschen also brandgefährlich. Bei Verzehr können Durchfall und Erbrechen auftreten, in besonders schweren Fällen sogar Probleme mit der Gehirnfunktion.